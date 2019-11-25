كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يسيطر على مناطق جديدة من الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الجيش اليمني، بمساعدة من تحالف قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الإثنين، على مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثيين الإرهابية، في معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

وأوضحت العميد ياسر الحارثي قائد محور أزال، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية شنت عملية هجوم واسعة على مناطق جديدة في مديرية باقم بمحافظة صعدة، تمكنت من خلالها تحرير مناطق استراتيجية تسمى بـ"مرتفعات الحمر"، مؤكداً على مقتل القيادي الحوثي المدعو "أبو محمد الغولي" وعدد من مرافقيه.

هذا ولفت أشار العميد ياسر الحارثي، إلى اختراق الجيش الوطني لصفوف الانقلابيين في المناطق الفاصلة بين مديريتي باقم والصفراء وضرب تحصيناتهم، وقتل وإصابة الكثير من عناصرهم المتمترسين هناك، فيما لاذ البقية بالفرار، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أشار قائد محور أزال إلى احتراق آليات عسكرية تابعة للميليشيات بعد استهدافها من مقاتلات التحالف، واغتنام الجيش الوطني أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وأكد الحارثي على "استمرار الجيش الوطني في عملياته العسكرية ضد الحوثيين ودك جميع تحصيناتهم، حتى يتم تحرير كافة الأراضي اليمنية من هذه الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران"، وفق تعبيره.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات صعدة.

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