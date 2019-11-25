كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يسيطر على مناطق جديدة من الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سيطرت قوات الجيش اليمني، بمساعدة من تحالف قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الإثنين، على مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثيين الإرهابية، في معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.
وأوضحت العميد ياسر الحارثي قائد محور أزال، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية شنت عملية هجوم واسعة على مناطق جديدة في مديرية باقم بمحافظة صعدة، تمكنت من خلالها تحرير مناطق استراتيجية تسمى بـ"مرتفعات الحمر"، مؤكداً على مقتل القيادي الحوثي المدعو "أبو محمد الغولي" وعدد من مرافقيه.
هذا ولفت أشار العميد ياسر الحارثي، إلى اختراق الجيش الوطني لصفوف الانقلابيين في المناطق الفاصلة بين مديريتي باقم والصفراء وضرب تحصيناتهم، وقتل وإصابة الكثير من عناصرهم المتمترسين هناك، فيما لاذ البقية بالفرار، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما أشار قائد محور أزال إلى احتراق آليات عسكرية تابعة للميليشيات بعد استهدافها من مقاتلات التحالف، واغتنام الجيش الوطني أسلحة خفيفة ومتوسطة.
وأكد الحارثي على "استمرار الجيش الوطني في عملياته العسكرية ضد الحوثيين ودك جميع تحصيناتهم، حتى يتم تحرير كافة الأراضي اليمنية من هذه الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران"، وفق تعبيره.
ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات صعدة.
القوات المسلحة اليمنية
هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.
تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.
تحالف عربي
وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.
عملية السهم الذهبي
بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.