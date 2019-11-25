بوليفيا تنعي موتاها.. وتتجه نحو السلام في الوقت ذاته

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أزال البوليفيون حواجز الطرق وأبرموا اتفاقات سلام بعد شهر من الاحتجاجات والاشتباكات المميتة، التي هزت الدولة المنقسمة في أعقاب انتخابات متنازع عليها في أكتوبر المضاي، واستقالة الزعيم طويل الأجل إيفو موراليس.

اليوم الاثنين، التزم المئات من الناس في مدينة ساكابا، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا بالعنف، دقيقة صمت من أجل 33 شخصًا ماتوا منذ انتخابات 20 أكتوبر، قتل معظمهم في الأسبوعين الأخيرين.

ولكن من منطقة كوتشابامبا الجبلية إلى لاباز عاصمة الأمر الواقع، فإن الدلائل تشير إلى أن أسوأ أعمال العنف قد انتهت حيث تجمع السياسيون والزعماء المدنيون المتنافسون، لإجراء انتخابات جديدة والتراجع عن المواجهة.

كما قالت رئيسة بوليفية المؤقتة جانين أنييز للصحفيين، نحن نعود إلى طبيعتنا بعد شيء صعب ومثير للغاية، لكنني أعتقد أننا نمضي قدمًا.

وتصاعدت بوليفيا، التي يقودها موراليس منذ عام 2006، في حالة من الفوضى بعد انتخابات أكتوبر، التي كانت غارقة في الجدال مع تزايد الأدلة التي تم تزويرها لصالح الزعيم اليساري، أُجبر موراليس في نهاية المطاف على الاستقالة وسط احتجاجات واسعة وبعد أن سحبت قوات الشرطة والجيش دعمهم.

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ولكن استقالة موراليس في 10 نوفمبر، أشعلت فترة عنيفة ومتقلبة، حيث حاصر أنصاره الطرق الاستراتيجية لوقف تدفق الوقود والطعام إلى المدن الرئيسية وتم تعبئة الجيش في الشوارع ضدهم.

وقد أدت الوفيات منذ ذلك الحين إلى زيادة الضغط على حكومة أنيس المؤقتة، حيث ألقى مؤيدو موراليس اللوم عليها في أعمال العنف، وتقول أنييز والجيش، إنهم "لم يستخدموا القوة المفرطة والقوا اللوم على موراليس، الموجود الآن في المكسيك، لإذكاء الاضطرابات".

وأضافت أنييز، لقد واجهنا الكثير من العقبات، لكننا نأمل من الآن فصاعدًا أن نمضي قدمًا ونجري انتخابات في وقت قريب جدًا.

وفي ساكابا، حيث توفي تسعة أشخاص في اشتباكات مع قوات الأمن، قال رئيس نقابة مزارعي الكوكا وحليف موراليس لـ"رويترز" اليوم الإثنين، إن الجماعات المعبأة ستعمل الآن على "تهدئة البلاد والاستعداد للانتخابات المقبلة".