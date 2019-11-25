كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تجدد الصدمات بين متظاهرين العراق وقوات الأمن في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجددت الصدمات، مساء اليوم الإثنين، بين المتظاهرين العراقيين وقوات الأمن قرب ساحة الوثبة في بغداد، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

هذا وقامت قوات الأمن العراقية، في الانتشار بكثافة بالقرب من مجمع الدوائر الحكومية في السماوة مركز محافظة المثنى.