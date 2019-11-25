كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" يتجمعون بالقرب من ساحة الشهداء ببيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مراسل فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الإثنين، بأن هناك مئات الدراجات النارية التابعة لميليشيات "حزب الله" و"حركة أمل" تجول حول ساحة الشهداء ورياض الصلح وسط بيروت.

وأضاف، مناصرو حزب الله وحركة أمل يتجمعون بالقرب من ساحة الشهداء في بيروت، وحضور مكثف للجيش والقوى الأمنية اللبنانية.