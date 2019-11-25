كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة 9 متظاهرين في كربلاء إثر مواجهات مع قوات مكافحة الشغب العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 9 متظاهرين في حي البلدية وسط كربلاء، إثر اندلاع مواجهات مع قوات مكافحة الشغب العراقية، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

هذا وقد اندلعت مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، مساء اليوم، في حي البلدية وسط مدينة كربلاء العراقية.