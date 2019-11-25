اخبار العالم

مدرب يوفنتوس يكشف عن جاهزية رونالدو للمشاركة في مباراة أتليتيكو مدريد

0 نشر
عثمان رضى 0 تبليغ

Advertisements

قال ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس إن حالة المهاجم تحسنت بعد تعرضه لإصابة في الركبة لكنه ربما يغيب عن مواجهة الزائر أتليتيكو مدريد في لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وعانى رونالدو البالغ عمره 34 عاما من آلام الركبة عدة أسابيع رغم أن يوفنتوس ومهاجم البرتغال يؤكدان أن المشكلة ليست خطيرة.

 وغاب رونالدو عن الفوز 3-1 على أتلانتا في دوري الدرجة الأولى الايطالي يوم السبت الماضي.

وأبلغ ساري الصحفيين اليوم الاثنين ”تدرب رونالدو أمس مع زملائه وهذا يعني أنه يتحسن لكن يجب أن نقيّم حالته بين اليوم وغدا“ كما أشار إلى وجود شكوك حول مشاركة المدافع ماتيس دي ليخت ولاعب الوسط فيدريكو برنارديسكي.

Advertisements

 وشدد ساري على عدم وجود مشكلة مع رونالدو الذي بدا غاضبا من استبداله خلال الفوز 1-صفر على ميلان في وقت سابق هذا الشهر.

وقال ساري ”علاقتي جيدة مع كريستيانو. اذا شعر لاعب فاز بكل هذه الأشياء بغضب بسبب تبديله فهذا يعني أنه يتمتع بحافز كبير وهذا أمر ايجابي“.

وتأهل يوفنتوس متصدر المجموعة الرابعة لأدوار خروج المغلوب بالفعل في دوري الأبطال قبل مباراتين من ختام مرحلة المجموعات واذا فاز يوم الثلاثاء سيضمن الصدارة إذ يتفوق على أتليتيكو صاحب المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب يوفنتوس يكشف عن جاهزية رونالدو للمشاركة في مباراة أتليتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا