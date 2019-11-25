بسبب وفيات الحوامل..برنامج حكومي لإحصائهن في المناطق النائية

أمام حالات وفيات لحوامل التي تشهدها عدد من المناطق المغربية؛ اعترف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بنقص في الموارد البشرية الطبية في عدد من المناطق ، سواء على مستوى الأطباء أو الممرضين، مشيرا إلى أن هذا التحدي تعيشه دول أوروبية مجاورة.

وأورد سعد الدين العثماني، أن الحكومة عملت على إحصاء عدد الحوامل، اللواتي يعشن في المناطق التي تعاني من البرد القارس، وذلك استعدادا لأي مخاطر التي قد تصادفهن.

وأكد رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول تنمية المناطق النائية في إطار الجهوية المتقدمة”، أن عدد المناطق التي تعاني أكثر من البرد القارس تبلغ 28 اقليما”.

لافتا إلى أن الإحصاء المذكور والذي يهم نساء الحوامل في المناطق الباردة، يهدف إلى معرفة توقيت ولادتهن، والمسالك التي سيلجونها نحو المراكز الصحية، وغيرها من التحديات التي قد تواجه الحوامل في المناطق المذكورة.

ويمتد هذا البرنامج، بحسب سعد الدين العثماني، من 15 نونبر إلى 30 مارس المقبل.