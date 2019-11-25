استطاعت المغنية الشابة، ندى الأزهري، التفوق على فنانات شهيرات في المغرب، وشمال إفريقيا، حيث أحرزت لقب أفضل فنانة ضمن جوائز أفريما، نهاية الأسبوع الماضي.
ونالت ندى الأزهري جائزة أفضل فنانة في شمال إفريقيا ضمن جوائز الموسيقى الإفريقية السنوية، متفوقة على النجمة المصرية شرين، والمغربيتين، سلمى رشيد، ووجيليان، وبسيكو كوين، والجزائريتين سهيلة بن لهشب، وكنزة المرسلي.
وتفوقت ندى الأزهري على باقي النجمات، اللواتي جاورنها في القائمة النهائية، المنافسة على اللقب بفضل تصويت الجمهور.
وأحرزت الأزهري اللقب بفضل عملها “جريت”، على الرغم من أنه لم يحقق مشاهدات كبيرة على “يوتوب”، إذ لم يتجاوز كليبه 300 ألف مشاهدة، غير أن الأغنية لقيت نجاحا كبيرا ببثه على المحطات الإذاعية .
وتعتبر الشابة ندى الأزهري من بين المواهب الشابة، التي اختارت شق طريقها بعيدا عن الموجة الموسيقى الراقصة، وبتقديم ستايل موسيقي يعتمد على الغيتار، والألحان الهادئة.
كانت هذه تفاصيل خبر ندى أزهري.. فنانة مغربية شابة بـ”ستايل” أغان مختلف تتفوق على سلمى رشيد وشرين على المستوى الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.