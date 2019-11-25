شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظ البحسني يتفقد أعمال إعادة تأهيل مباني ديوان المحافظة والان مع التفاصيل

الإثنين 25 نوفمبر 2019 تفقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم، سير العمل الجاري في إعادة تأهيل مباني ديوان المحافظة بحي السلام بمدينة المكلا.

وشدد محافظ حضرموت على أهمية استكمال كافة الأعمال الخاصة بالترميمات والتأهيل للمباني والمكاتب الإدارية بالديوان.

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