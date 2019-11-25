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المحافظ البحسني يطلع على نشاط هيئة الإستثمار ويؤكد اهتمام السلطة بالمستثمرين

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 25 نوفمبر 2019

اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم على نشاط فرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت.

 

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جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها صباح اليوم لمقر الهيئة بمدينة المكلا، استمع خلالها من مدير عام الهيئة الدكتور محمد الجوهي الى شرح حول سير العمل في أقسام وإدارات الهيئة والصعوبات التي تواجه تنفيذ خططها الهادفة الدفع بعجلة الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

 

واكد المحافظ البحسني اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بالاستثمار والمستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الى المحافظة لتنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص للشباب والخريجين، موجهاً هيئة الاستثمار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة والضرورية للمستثمرين الجادين وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

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