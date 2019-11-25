حرق منزل نائب في ذي قار

افاد مصدر محلي في ذي قار، الاثنين، بأنه تم حرق منزل النائب هلال السهلاني في ذي قار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عددا من الاشخاص اقدموا اليوم على حرق منزل النائب هلال السهلاني في ذي قار، ما ادى الى الحاق اضرار مادية فيه".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث لاخماده".
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