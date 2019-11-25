شرطة كربلاء تكشف جريمة قتل شخص ادعت صفحات انه تم تصفيته لاشتراكه بالمظاهرات

كشفت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين، عن جريمة قتل شخص ادعت صفحات انه تم تصفيته لاشتراكه بالمظاهرات، مبينة ان قاضي التحقيق قرر توقيف المتهم وفق احكام المادة 406.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بعد ان واعدتكم قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت وقسم مكافحة الإجرام بكشف ملابسات حادث قتل المجنى عليه (فراس عويد الجبوري) والذي ادعت بعض الصفحات والقنوات المغرضة بأن المجنى عليه تم تصفيته لاشتراكه بالمظاهرات بهدف التحريض ضد القوات الامنية لغرض تنفيذ مٱربهم الدنيئة بشعل نار الفتنة بين الشرطة والشعب، تم القاء القبض على القاتل الحقيقي وخلال فترة 24 ساعة من تنفيذ الجريمة".

واضافت ان "مكافحة اجرام كربلاء وتحت إشراف قائد شرطة المحافظة اوفت بعهدها بعد جهود جبارة تم خلالها كشف جريمة قتل المجنى عليه (فراس عويد الجبوري) والقاء القبض على الجاني الحقيقي بفترة زمنية وجيزة"، مشيرة الى ان "القاتل اعترف جملةً وتفصيلاً بتنفيذ جريمته كونه هناك خلاف مع المجنى عليه كونه كان يمارس معه أمور غير أخلاقية بالاكراه إضافة الى ان المجنى عليه كان يقوم بتصويره ومن ثم ابتزازه وتهديده بنشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما تولدت لديه فكرة قتل المجنى عليه والتخلص منه لغرض عدم نشر مقاطع الصور والفيديو والتي ضبط منها مقطع داخل (ذاكرة الرام) في عجلة المجنى عليه".

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وتابعت ان "الجاني صدقت اقواله واعترف ابتدائياً وقضائياً بقتل المجنى عليه من خلال طعنه بالسكين عدة طعنات داخل سيارته بعد ان استدرجه ومن ثم قام بسحبه ووضع الجثة في الصندوق الخلفي لعجلته التي هي نوع سايبا وقام بكتابة عبارة على الصندوق من الداخل (هذا عقاب متظاهري 25 اكتوبر) واخذ السيارة الى منطقة حي الحسين وتركها هناك لإيهام المحققين وتضليلهم بغية اخفاء جريمته"، لافتة الى ان "الخبرة الطويلة والحنكة الموجودة لدى المحققين لم تثنهم عن الوصول الى الحقيقة وبمدة قياسية فضلا عن ضبط السكين والهواتف النقالة وذاكرة الرام".

واكدت انه "تم اجراء كشف الدلالة وجاء مطابقاً لاعترافاته وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهم وفق احكام المادة 406 القتل العمد تمهيداً لمحاكمته لينال جزاءه العادل".