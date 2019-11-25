نائب عن تحالف القوى: بقاء الحكومة هو انهيار للعملية السياسية

دعا النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، الاثنين، الى ضرورة ارجاع النازحين وتعويضهم والمضي بقانون الانتخابات، فيما اعتبر أن بقاء الحكومة هو انهيار للعملية السياسية. وقال الكربولي خلال برنامج "المناورة" التي تبثه السومرية، إن "الاعتراض هو على اصل العملية الانتخابية"، مشيراً الى أن "تظاهرات تشرين هي ضاغط سياسي، لان الناس امتنعت عن الذهاب الى الانتخابات لان تعتقد اصواتها تسرق". وأضاف الكربولي أن "بقاء الحكومة انهيار للعملية السياسية ونحن جاهزون لاقالة رئيس الوزراء"، داعياً الى "ضرورة ارجاع النازحين وتعويضهم والمضي بقانون الانتخابات".

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