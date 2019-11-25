اندلاع حريق آخر في شارع الرشيد وسط بغداد

أفاد مصدر امني، الاثنين، باندلاع حريق آخر في شارع الرشيد وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا آخر انلع، مساء اليوم، في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "مديرية الدفاع المدني تطلب توفير الامن لفرق الاطفاء، وحذرت من وصول النيران الى البنايات المجاورة للحريق".
يشار الى أن مديرية الدفاع المدني طالبت في وقت سابق من اليوم الاثنين، قيادة عمليات بغداد برفع الكتل الكونكريتية القريبة من الحريق الذي اندلع قرب جسر الاحرار وسط بغداد.
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