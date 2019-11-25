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رويترزالإثنين 2019/11/25 10:38 م بتوقيت أبوظبي
عناصر مليشيا حزب الله يعتدون على المتظاهرين في بيروت- رويترز
دعا مجلس الأمن الدولي، الإثنين، في بيان، إلى الحفاظ على "الطابع السلمي للاحتجاجات" في لبنان، بعد هجمات شنها أنصار مليشيا حزب الله وحركة أمل، الليلة الماضية.
وتابع البيان، الذي وافق عليه المجلس بالإجماع خلال اجتماع عادي حول لبنان، أن الدول الأعضاء "تطلب من جميع الأطراف الفاعلة إجراء حوار وطني مكثف والحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات عن طريق تجنب العنف واحترام الحق في الاحتجاج من خلال التجمع بشكل سلمي".
وأضاف أن دول المجلس "تشيد بدور القوات المسلحة اللبنانية وغيرها من المؤسسات الأمنية في الدولة للدفاع عن هذا الحق".
وكان أنصار أمل ومليشيا حزب الله قد هاجموا المتظاهرين الذين أغلقوا جسر الرينج في وسط بيروت، وحطموا واجهات المتاجر والعديد من السيارات.
وتدخل الجيش والشرطة للفصل بين المعسكرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
كما أكد مجلس الأمن "أهمية أن تشكل في وقت سريع حكومة جديدة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني واستعادة استقرار البلاد ضمن الإطار الدستوري".
كانت هذه تفاصيل خبر عقب اعتداءات حزب الله.. مجلس الأمن يدعو لسلمية مظاهرات لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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