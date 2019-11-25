استقبال تاريخي لفلامنجو في شوارع ريو دي جانيرو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت شوارع مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية استقبالا حاشدا لفريق فلامنجو البرازيلي عقب تتويجه بكأس ليبرتادوريس.

وأسدل الستار، السبت الماضي، على بطولة كوبا ليبرتادوريس بتتويج فلامنجو باللقب للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد "مونومنتال" بدولة بيرو.

واحتشد الآلاف في شوارع "ريو دي جانيرو" احتفالات بالإنجاز الكبير، حيث إن فلامنجو حقق اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

ويأتي احتشاد الجماهير أيضا كدعم للفريق الذي سيكون على موعد في الأيام المقبلة مع المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية باعتباره بطلا لكأس ليبرتادوريس.