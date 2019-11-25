هولندا تنضم لفرنسا في مهمة تأمين مضيق هرمز

قالت وكالة الأنباء الهولندية، الإثنين، نقلاً عن مصادر حكومية، إن هولندا ستسهم بسفينة في المهمة البحرية التي تقودها فرنسا في مضيق هرمز لمدة ستة أشهر تبدأ في يناير/كانون الثاني.



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وقالت فلورنس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، إن المبادرة قد تبدأ في أوائل العام المقبل، وإن نحو عشر حكومات أوروبية وغير أوروبية ستشارك بعد الموافقات البرلمانية.

ومنذ مايو/أيار الماضي، تشهد المنطقة توتراً على خلفية هجمات ضد ناقلات نفط وضربات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية.



وأطلقت البحرية الأمريكية، هذا الشهر، تحالفاً إقليمياً لحماية حركة السفن في مياه الخليج، يضم الإمارات والسعودية والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا، ويتخذ من المنامة مقراً له.