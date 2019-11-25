حزب الله يستغل وفاة لبنانيين بحادث سير لمهاجمة المتظاهرين

أثار مقتل اللبنانيين حسين شلهوب وسناء الجندي في حادث سير خلال طريقهما للعاصمة بيروت، توتراً كبيراً عقب استغلال "حزب الله" الواقعة ومهاجمة المتظاهرين.

وتذرع الحزب الإرهابي بحادث السير لمهاجمة المتظاهرين، حيث دعا، في بيان، مساء الإثنين، أنصاره وحركة أمل وأهالي الضاحية للتجمع في "وقفة استنكار وإضاءة شموع لأرواح الضحايا"، حيث ردد مناصروهم هتافات طائفية وتهديدات للمتظاهرين، واصفين إياهم بـ"قطاع الطرق"، ووجهوا أيضاً انتقادات للجيش، والقوى الأمنية التي طالبوهم بفتح الطرقات بالقوة.

إغلاق طريق الجنوب عند مفرق بلدة برجا، حيث وقع حادث السير الذي تم صباح الإثنين، جاء ضمن ردة الفعل من أبناء المنطقة على مهاجمة أنصار "حزب الله وحركة أمل" للمتظاهرين في وسط بيروت، وتكسير الخيم، وإحراق سيارات ترافقت مع تهديدات بالقتل.

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وفيما قالت ابنة شلهوب في مقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إن سيارة والدها تعرضت للضرب بالحجارة، ما أدى لفقدانه السيطرة عليها، واصطدامها بعمود للكهرباء، أكد أبناء منطقة برجا أن السيارة اصطدمت بعوائق حديدية وضعتها القوى الأمنية للفصل بين السيارات والمتظاهرين الذين أغلقوا الطريق.

وفي بيانه هاجم حزب الله المتظاهرين، محمّلا إياهم مسؤولية مقتل "شلهوب" و"الجندي".

وزعم البيان أن الحادث نتج عن "اعتداءات قامت بها مجموعات من قاطعي الطرق تمارس أبشع أساليب الإذلال والإرهاب في حق اللبنانيين"، معتبراً ما حصل تهديداً للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، داعياً "الجميع لتحمل المسؤولية".

هجوم حزب الله اعتبرته أطراف لبنانية يحمل رسائل تهديد جديدة، للضغط على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، للقبول بشروط الحزب في تشكيل حكومة، والضغط على القوى الأمنية لفتح الطرقات بالقوة.

وتأتي الرسائل بعد سابقة من مسؤولين بالحزب وحركة أمل، أحدثها الثلاثاء الماضي، عندما حالت الاحتجاجات الشعبية دون وصول النواب للبرلمان للمشاركة في الجلسة التشريعية، وهو ما أثار حفيظتهم وشنوا هجوماً على الجيش والقوى الأمنية.

