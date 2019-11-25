تعطل ماكينة ليفاندوفسكي وسقوط المتصدر الأبرز في جولة البوندسليجا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار، الأحد، على فعاليات الجولة الـ12 من الدوري الألماني "بوندسليجا" التي جاءت بعد التوقف الدولي بالعديد من الأرقام المثيرة.

وفشل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، في التسجيل لأول مرة في تلك الجولة بعد سلسلة استمرت 11 مباراة متتالية في المسابقة، سجل فيها جميعا وحقق أكثر من رقم قياسي، وذلك على الرغم من فوز فريقه 4-0 بسهولة على فورتونا دوسلدورف.

ومن جانبه، سقط المتصدر بروسيا مونشنجلادباخ ضد يونيون برلين بنتيجة 0-2، ليبقى في الصدارة لكن بفارق نقطة فقط عن ريد بول لايبزيج وبايرن ميونيخ.

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وبات برلين أول فريق صاعد منذ ماينز في 2005 بقيادة يورجن كلوب وقتها يفوز على متصدر الدوري مرتين في موسم واحد، حيث سبق لفريق العاصمة الفوز على دورتموند وهو متصدر في وقت سابق من الموسم.

بينما تعرض حارس هيرتا برلين روني جارستين للطرد المباشر ضد أوجسبورج في مباراة خسرها فريقه برباعية نظيفة.

"العين الرياضية" تلقي الضوء على جميع أرقام الجولة الـ12 للبوندسليجا عبر الفيديوجراف التالي.