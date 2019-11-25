تركيا: تحييد 163 إرهابيا شمالي العراق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 163 إرهابيا في إطار عمليات "المخلب" شمالي العراق.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية "ناديدة شبنم أقطوب" بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأوضحت أقطوب، أن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 90 إرهابيا في عمليتي المخلب 1و2، و73 إرهابيا في عملية المخلب3 ، شمالي العراق.

ويستخدم الجيش التركي كلمة "تحييد"للاشارة إلى العناصر المسلحة التي يتم قتلها أو إصابتها او اسرها خلال عملياته ضدهم.

يشار إلى أن الجيش التركي يشن عمليات ضد حزب العمال الكردستاني في البلاد وفي شمال العراق ،ردا على هجمات الحزب ضد قوات الامن التركية.

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وتصنف تركيا والولايات المتحدة والأتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

ومنذ اطلاق عملياته العسكرية في مطلع حقبة ثمانينات القرن الماضي،لقى 40الف شخص ،من بينهم مدنيون وعسكريون .