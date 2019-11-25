أرسلان مستنكراً حادث الجيّة: قطع الطرق سيأخذ البلد إلى الهاوية

استنكر رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان "الحادث الأليم الذي حصل في منطقة الجيّة" قائلاً: "نستنكر الحادث الأليم الذي حصل في الجيّة وذهب ضحيته الشهيد حسين شلهوب والشهيدة سناء الجندي نتيجة تسكير وقطع الطرقات على المواطنين، لذلك وكما قلنا منذ اليوم الاوّل بأن قطع الطرق أدّى ويؤدّي إلى سقوط عدد من الضحايا وسيأخذ البلد الى الهاوية وينذر بخطر اصطدام الناس ببعضها مما يؤدي الى إشعال فتنة لا تحمد عقباها".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اكد أرسلان أنه "على الأجهزة الأمنية تحمّل مسؤولياتها كاملة لضمان حريّة التنقّل للمواطنين كما ضمان حرية التعبير والتظاهر، فبدورنا نعزّي عائلتي الشهيدين طالبين من الله عزّ وجل أن يسكنهما فسيح الجنان وأن يلطف بوطننا من المتربصين بأهله والمتاجرين بلقمة عيش مواطنيه الكريمة".
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