الراعي أدان الاعتداءات التي وقعت ليل أمس على الاملاك العامة الخاصة والمتظاهرين

أدان ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ قبيل افتتاح أعمال مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك في ​القاهرة​، ما حصل ليل امس من اعتداء ليس في مكانه ولم يطال ​الشباب​ السلمي فقط وانما كان للجيش وللقوى الأمنية نصيبهما منه، شاجبا هذا النوع من التعاطي في قضية مقدسة لان الشباب والصبايا يطالبون بما هو خير ل​لبنان​ وشعبه ومؤسساته والاعتداء عليهم هو اعتداء على لبنان وعلى القضية المقدسة.

كما أدان التعدي على الأملاك العامة والخاصة من سيارات ومحلات، مناشدا في الوقت نفسه الشباب والصبايا بضبط أنفسهم والتحلي بالروح الحضارية ويتجاوبوا مع ​القوى الأمنية​ و​الجيش​ في ما يتعلق بالخير العام.