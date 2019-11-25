إدي معلوف: الحراك الحقيقي لديه مطالب محقة ونحن نعتبره قوة شعبية

اعتبر عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​إدي معلوف​ أن "اغلاق الطرقات سترتد سلبا على من يغلقها وستأخذنا إلى مكان لا أحد يريده"، مشيراً إلى أن "الحراك الحقيقي لديه مطالب محقة ونحن نعتبره قوة شعبية كافية يمكنها القيام بتحركات فعالة يمكنها أن تحقق الكثير من الامور ولكن ليس عبر اغلاق الطرقات وافتعال المشاكل"، لافتاً إلى أن "التعميم خطأ وغير مقبول".

وفي حديث تلفزيوني، أكد معلوف أن "الخارج لا يهمه ​الفساد​ في لبنان ولا الهدر ولا الازمة الاقتصادية ولا الازمة المالية بل يهمه موضوع ​النازحين السوريين​ وكيفية توطينهم"، مشيراً إلى "إنني رأينا عددا كبيرا من السوريين مشاركين في التحركات ولكن السؤال هو لماذا؟ وما الهدف من مشاركتهم في هذه التحركات".

وعلق على تصريح رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ بشأن اغلاق الطرقات، لافتاً إلى أنه "ليس بالضروري أن نسمع رفض اغلاق الطرقات من جنبلاط لأننا من أول بدء بعض الاحزاب السياسية بقطع واغلاق الطرقات لأننا كنا على علم بنتائج هذه الاغلاقات وما جرى يوم أمس إن كان على ​الرينغ​ أو حادث السير على ​الجية​ أو غيره من الامور دليل على كلامنا".