مصادر مقربة من بيت الوسط لـMTV: سلبية على قاعدة لا جديد في الشأن الحكومي

كشفت مصادر مقربة من ​بيت الوسط​ لقناة الـ"MTV" عن أن "هناك سلبية على قاعدة لا جديد في الشأن الحكومي".

من جهتها، لفتت مصادر مطلعة على الوضع الحكومي لقناة الـ"MTV"إلى أن "الاتصالات مقطوعة بين الفرقاء السياسيين في الموضوع الحكومي"، متسائلة "من وين إجا التفاؤل من المصادر المتابعة لحراك الرئيس؟ هل يتحضر الرئيس عون للانتقال إلى الخطة الاخرى أي إلى الخطة باء؟".