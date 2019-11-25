كشفت مصادر مقربة من بيت الوسط لقناة الـ"MTV" عن أن "هناك سلبية على قاعدة لا جديد في الشأن الحكومي".
من جهتها، لفتت مصادر مطلعة على الوضع الحكومي لقناة الـ"MTV"إلى أن "الاتصالات مقطوعة بين الفرقاء السياسيين في الموضوع الحكومي"، متسائلة "من وين إجا التفاؤل من المصادر المتابعة لحراك الرئيس؟ هل يتحضر الرئيس عون للانتقال إلى الخطة الاخرى أي إلى الخطة باء؟".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من بيت الوسط لـMTV: سلبية على قاعدة لا جديد في الشأن الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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