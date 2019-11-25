النشرة: جريح نتيجة اشكال فردي تطور لاطلاق نار بالشارع التحتاني لمخيم عين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن "سقوط جريح اثر تطور ​اشكال فردي​ وقع على ​الشارع التحتاني​ ل​مخيم عين الحلوة​ الى ​اطلاق نار​، وقد ونقل الجريح إلى ​مستشفى​ "النداء الانساني" للمعالجة".

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