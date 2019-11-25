الجديد: اسم بهيج طبارة لم يحرق وما زال يتم التداول فيه لتأليف الحكومة

لفتت مصادر مطلعة لقناة "الجديد" إلى أنه "يتم التداول باسم الوزير السابق بهيج طبارة البالغ من العمر 91 عاما لتكليفه من أجل تأليف الحكومة وذلك بسبب قربه من الكتل النيابية والاحزاب والمجتمع المدني أيضا".
فيما اتهمت مصادر بيت الوسط "التيار الوطني الحر" بـ"تسريب اسم طبارة على الاعلام عن قصد من اجل حرقه".
وأشارت المصادر المطلعة إلى أن "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل طلب من طبارة تسمية كل الوزراء المسيحيين في الحكومة إلا ان الاخير رفض مؤكدا حق باسيل بتسمية وزراء "التيار الوطني الحر" فقط"، مؤكدةً أن "اسم طبارة لم يحرق وما زال يتم التداول فيه".
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