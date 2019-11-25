بو صعب: إقفال الطرقات لم يعد مسموحا والعمل جدّي لتكليف حكومي قريب

أكد وزير الدفاع الياس بو صعب أن إقفال الطرقات لم يعد مسموحا لانه سبب خسارة الشهداء، مشددا على أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية ككل لا يمكنهم التواجد على كل كيلومتر في لبنان، ولكن قرار فتح الطرقات اتخذ ويطبق ولذلك فُتحت كل الطرقات صباحا.
واضاف في حديث تلفزيوني: "الجيش يعالج موضوع الطرقات والمسؤولية عليه وعلى القوى الامنية، فدوره حماية المواطن وفتح الطرقات أيضا وهذا سمعناه من رئيس الجمهورية ميشال عون وقائد الجيش ولم يبق سوى التنفيذ، ولا يجب السماح للأقلية التي تقفل الطرقات استفزاز الناس وإيصالنا الى الخراب".
وقال تعليقا على ما نُقل عن مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال العسكري مارون حتي عندما تحدث عن انه وضع قيادة الجيش بجو امكانية التصادم بين الجيش وحزب الله: "نسأل مارون حتي بأي صفة تحدث مع قيادة الجيش، ونحن نؤكد ان وزارة الدفاع غير معنية ولا يمكن لاحد أن يجعلها معينة بسيناريو مماثل تنفيذا لمآرب غير لبنانية".
وفي الشق الحكومي اشار بو صعب الى وجود عمل جدي لكي نتمكن من تأمين الحد الادنى من الأصوات بالمجلس النيابي وهناك جهد لتكليف رئيس يتمكن من التشكيل ونيل الثقة، وربما بالساعات القادمة نصل الى نتيجة فنكون امام تكليف قريب، مشيرا الى أنه بحسب المعطيات فإن الحريري بات مقتنعا انه يمكن تكليف سواه لتشكيل حكومة.
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