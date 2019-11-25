العربية عن تحقيق لرويترز:خامنئي أعطى الأمر بشن الهجوم على منشآت أرامكو

أفادت قناة العربية نقلا عن تحقيق اجرته وكالة "​رويترز​" للأنباء بحسب ما قالت، بأن "مؤامرة ​إيران​ية وراء الهجوم على منشأتي ​النفط​ في ​أرامكو​"، مشيرةً الى أن "المرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي حضر اجتماعات بحثت شن هجمات على ​السعودية​".

ولفتت في تحقيقها الى أن "خامنئي أعطى الأمر بشن الهجوم على منشآت أرامكو"، مشيرةً الى أن "الهجوم على أرامكو جاء ردا على انسحاب ​واشنطن​ من ​الاتفاق النووي​".

وأكدت ان "موافقة ​السلطة​ الإيرانية على استهداف أرامكو جاءت في كانون الثاني الماضي"، مشيرةً الى أن "قرار استهداف أرامكو اتخذ بعد عدة اجتماعات سرية في إيران".

وشددت على ان "قادة ​الحرس الثوري​ عقدوا اجتماعات لبحث استهداف السعودية في مجمع محصن في ​طهران​، وإيران أرادت شن هجوم لا يستدعي ردا أميركيا مباشرا".

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