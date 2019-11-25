أكدت مصادر قناة "LBC" أن "الخيارات ضاقت أمام ​الرئيس ميشال عون​ والذي ينتظر أجوبة حاسمة من رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ خلال الـ24 ساعة القادمة"، مشيرةً الى "اننا نتجه جديا لتحديد استشارات ملزمة".

وأوضحت المصادر أن "الوضع الراهن لم يعد يحتمل والذهاب الى استشارات لا يعني الذهاب الى حكومة مواجهة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: الرئيس عون يتجه جديا لتحديد موعد الاستشارات النيابية خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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