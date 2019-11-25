سكان ضواحي مدينة وزان من دون كهرباء..مئات المواطنين في ظلام دامس لأزيد من عشرة أيام

يشكو سكان دوار “لمراج”، التابع لجماعة “زومي”، ضواحي إقليم وزان من انقطاع التيار الكهربائي، لأزيد من عشرة أيام. وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن عشرات من الأسر في دوار “لمراج”، وجدوا أنفسهم من دون كهرباء، لأزيد من عشرات أيام، من دون تدخل يذكر من الجهات المعنية.

وأوردت مصادر “اليوم24″، أن مئات المواطنين يعيشون في ظلام دامس لأزيد من أسبوع؛ الأمر الذي يؤثر سلبا عليهم، لاسيما وأن أطفالهم يجدون صعوبة بالغة في إعداد واجباتهم الدراسية بسبب غياب الكهرباء عن منازلهم.

وأفادت المصادر ذاتها، أن الجهات المسؤولة عن المكتب الوطني للكهرباء، لم تتكمن من إصلاح العطب الذي تسبب في انقطاع الكهرباء، ليعيش سكان دوار لمراج ، معاناة كبيرة مع الظلام الدامس، إضافة إلى تكبدهم خسائر كبيرة.

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