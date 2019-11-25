وصول الدفعة الأولى من الحافلات بالدار البيضاء -التفاصيل

وصلت الدفعة الأولى من الحافلات التي من المرتقب أن تبدأ عملها خلال شهر يناير المقبل في مدينة الدار البيضاء.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد وصلت مايقارب 30 حافلة مستعملة، من هولندا وإيطاليا وإسبانيا، يوم أول أمس السبت.

ومن المفترض أن يتم تشغيل الأسطول الجديد بواسطة شركة “ألزا”، المفوض الجديد للنقل بالحافلات الحضرية في الدار البيضاء.

ويشار إلى أن عمدة الدار البيضاء اعلن في السابق عن اقتناء ما يناهز 300 حافلة من أجل تدبير المرحلة الانتقالية، في مدينة الدار البيضاء، لاسيما مع تردي جودة حافلات “النقل المدينة”، التي تجوب شوارع البيضاء، في بداية العام المقبل.