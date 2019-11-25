وصلت الدفعة الأولى من الحافلات التي من المرتقب أن تبدأ عملها خلال شهر يناير المقبل في مدينة الدار البيضاء.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد وصلت مايقارب 30 حافلة مستعملة، من هولندا وإيطاليا وإسبانيا، يوم أول أمس السبت.
ومن المفترض أن يتم تشغيل الأسطول الجديد بواسطة شركة “ألزا”، المفوض الجديد للنقل بالحافلات الحضرية في الدار البيضاء.
ويشار إلى أن عمدة الدار البيضاء اعلن في السابق عن اقتناء ما يناهز 300 حافلة من أجل تدبير المرحلة الانتقالية، في مدينة الدار البيضاء، لاسيما مع تردي جودة حافلات “النقل المدينة”، التي تجوب شوارع البيضاء، في بداية العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول الدفعة الأولى من الحافلات بالدار البيضاء -التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.