المكتب المسير لرجاء بني ملال ينفي الإشاعات ويؤكد استمرار مراد فلاح مع الفريق – بلاغ 

خرج المكتب المديري لنادي رجاء بني ملال لكرة القدم، اليوم الاثنين، ببلاغ ينفي فيه خبر استقالة الإطار الوطني مراد فلاح، من تدريب النادي، كما روجت له مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية، خلال الساعات القليلة الماضية، وأن الخبر لا أساس له شيء من الصحة.

وأكد المكتب المديري، في البلاغ نفسه، أن مراد فلاح، لايزال مستمرا مع الفريق، وسيتم تحديد موعد لاحق لعقد اجتماع حاسم بين المدرب، والمكتب المديري للفريق للوصول إلى اتفاق ودي بين الطرفين من أجل فسخ العقد.

ونفا المكتب المديري نفيا تاما كل الإشاعات، التي تم الترويج لها، أخيرا، بخصوص أنه يقوم بمفاوضات مع الإطار الوطني، عزيز العامري، أو أي مدرب آخر من أجل الإشراف على تدريب الفريق، معتبرا أن كل مكونات النادي تحترم العقد، الذي يربط الفريق بمراد فلاح.

ويعيش نادي رجاء بني ملال أزمة نتائج، منذ بداية الموسم، حيث يحتل الصف الأخير في سلم ترتيب البطولة الوطنية، بنقطة وحيدة من 5 هزائم، وتعادل وحيد.