كأس محمد السادس.. الشرطة يقسو على نواذيبو بخماسية ويبلغ دور الربع

ضمن نادي الشرطة العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تأهله إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعدما انتصر على ضيفه إفسي نواذيبو الموريتاني، بخمسة أهداف دون رد، في إياب دور الثمن.

وكان الشرطة حسم مواجهة الذهاب لصالحه أيضا، بهدف دون مقابل، مطلع الشهر الجاري، على أرضية ملعب العاصمة، بنوانكشوط، عاصمة موريتانيا.

وأنهى الفريق العراقي الشوط الأول من المواجهة، متقدما برباعية نظيفة، تناوب على توقيعها أمجد عطوان الذي أحرز ثلاثية (هاتريك)، في الدقائق 8، و34، و38، ثم هدف نبيل صباح عند الدقيقة 12.

وعاد صباح بعد مرور خمس دقائق على بداية الجولة الثانية، ليحرز هدفه الشخصي الثاني، والخامس لفريقه، منهيا اللقاء الذي احتضنه ملعب “الخور” بالعاصمة القطرية الدوحة، بانتصار وتأهل الشرطة لربع نهائي الكأس العربية.