إيقاف نمساوي بمطار طنجة بسبب تورطه في التهريب الدولي للمخدرات.. كانت مخبأة داخل حقيبة سفره

تمكنت عناصر الأمن الوطني، بمطار ابن بطوطة الدولي بمدينة طنجة، زوال اليوم الاثنين ، من توقيف مواطن نمساوي يبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي لمخدر الشيرا.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه، بحسب بلاغ لمديرية الأمن الأمن الوطني، أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة جوية متجهة إلى مطار العاصمة النمساوية فيينا، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز أربعة كيلوغرامات و95 غراما من مخدر الشيرا كانت مخبأة داخل حقيبة سفره.

وقد تم الاحتفاظ بالأجنبي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد امتداداتها وارتباطاتها سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.7