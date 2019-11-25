بعد إعلان عودته إلى الحفلات.. السعودية ترغب في استقطاب لمجرد

كشف الفنان المغربي سعد لمجرد، مؤخرا، أنه سيعود إلى إحياء حفلات، وسهرات، من جديد، بعدما كان محروما منها بسبب التهم الموجهة إليه في فرنسا، الأمر الذي جعل عشاقه يتساءلون عن مكان أولى حفلاته.
مصدر “اليوم24” أوضح أن هيأة الترفيه في السعودية تتفاوض مع لمجرد، لاستقطابه لحفل ضمن مهرجان حفلاتها، التي يحييها نجوم عرب، وعالميون وازنون، طوال فترات السنة.
وكان الفنان المصري محمد رمضان، قد كشف أمام جمهوره في حفله، قبل أيام، في الرياض، أن لمجرد سيكون بينهم في القريب العاجل في السعودية.
يذكر أن لمجرد غاب عن إحياء الحفلات بقوة القانون، منذ أكتوبر عام 2016، بعد مواجهته تهما متعلقة بالاعتداء الجنسي في باريس.
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