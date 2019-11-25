شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال اسطوري للزعيم العالمي يتزعم الترند والان نبدء بالتفاصيل

تصدر هاشتاق #استقبال_اسطوري_للزعيم_العالمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأكثر من 100 ألف تغريدة ورصد موقع تويتر تفاعل المغردين بالصور والمقاطع لوصول موكب أعضاء فريق نادي الهلال حين وصولهم للاحتفال بموسم الدرعية. وتقدم صاحب السمو الأمير عبد العزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة و أصحاب السمو الأمراء أعضاء شرف نادي الهلال، مستقبلي أبطال آسيا على مدرج المطار.

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