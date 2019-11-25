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شرطة ذي قار تعلن اصابة 28 شرطياً شمال المحافظة

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أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، إصابة 28 شرطيا قرب حقل الغراف شمالي المحافظة.
وقالت القيادة في بيان تلقته الخليج 365، إن "حصيلة جرحى القوات الأمنية عند بوابة شركة بتروناس في حقل الغراف النفطي شمالي محافظة ذي قار ارتفعت إلى 28 شرطيا".

يشار الى أن اهالي قضاء قلعة سكر انطلقوا ، الجمعة الماضية (22 تشرين الثاني 2019)، في تظاهرة على الشارع المؤدي الى حقل الغراف النفطي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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