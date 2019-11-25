شرطة ذي قار تعلن اصابة 28 شرطياً شمال المحافظة

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، إصابة 28 شرطيا قرب حقل الغراف شمالي المحافظة.
وقالت القيادة في بيان تلقته الخليج 365، إن "حصيلة جرحى القوات الأمنية عند بوابة شركة بتروناس في حقل الغراف النفطي شمالي محافظة ذي قار ارتفعت إلى 28 شرطيا".
يشار الى أن اهالي قضاء قلعة سكر انطلقوا ، الجمعة الماضية (22 تشرين الثاني 2019)، في تظاهرة على الشارع المؤدي الى حقل الغراف النفطي.
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