الدفاع المدني تطالب برفع الكتل الكونكريتية القريبة من حريق جسر الأحرار

طالبت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، قيادة عمليات بغداد برفع الكتل الكونكريتية القريبة من الحريق الذي اندلع قرب جسر الاحرار لتسهيل مرور عجلات الاطفاء. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نطالب قيادة عمليات بغداد بالتدخل لرفع الكتل الكونكريتية لتسهيل مرور عجلات الاطفاء الى مكان الحريق الذي اندلع قبل قليل في عمارة قرب جسر الحرار".



وأفاد مصدر امني بوقت سابق من، اليوم الاثنين، باندلاع حريق في عمارة مكونة من سبعة طوابق بالقرب من جسر الاحرار وسط العاصمة بغداد.

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