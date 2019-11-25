الشرطة يكتسح نواذيبو بخماسية ويبلغ ربع نهائي البطولة العربية

المباراة التي اقميت على ملعب الخور في قطر، سيطر فريق القيثارة الخضراء عليها بالطول والعرض، إذ انتظر 8 دقائق فقط ليسجل هدفه الاول عن طريق امجد عطوان.

بعدها باربع دقائق فقط، نجح نبيل صباح في تسجيل الهدف الثاني للقيثارة الخضراء، ثم عاد امجد عطوان ليسجل هدفين في الدقيقتين 34 و38، لينتهي الشوط الاول برباعية.



وفي الشوط الثاني، خففت كتيبة القيثارة الخضراء من الضغط ولعبت باريحية كاملة، لتضيف هدفاً خامساً في الدقيقة 50 عن طريق نبيل صباح ايضاً، الذي نجح في تسجيل هدفه الشخصي الثاني في المواجهة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بهدف دون رد في نواكشوط.

