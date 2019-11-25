مدرب الشرطة يتسبب بغضب كاتانيتش واتحاد الكرة

ويلعب في صفوف الشرطة في مباراة نواذيبو، 8 لاعبين من المنتخب الوطني، الذي بدوره سيواجه قطر يوم غدٍ الثلاثاء في افتتاح كأس الخليج "خليجي 24".

وبالرغم من انتهاء الشوط الاول بتقدم الشرطة باربعة اهداف نظيفة، إلا إن مدرب الشرطة الكسندر إاليتش، رفض اراحة لاعبي المنتخب الوطني، الامر الذي تسبب بغضب وفد الاتحاد العراقي لكرة القدم والمدرب كاتانيتش.



وبسبب عدم اراحة اللاعبين، غادر كاتانيتش ووفد اتحاد الكرة لملعب الخور، الذي يحتضن المباراة، تعبيراً عن غضبهم وعدم رضاهم لعدم تعاون اليتش.