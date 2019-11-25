أفاد مصدر أمني، الاثنين، باندلاع حريق داخل بناية مكونة من سبعة طوابق في منطقة حافظ القاضي قرب جسر الاحرار وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع داخل بناية مكونة من 7 طوابق في منطقة حافظ القاضي قرب جسر الاحرار". وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الدفاع المدني يتدخل ويعاني من صعوبة وصول التعزيزات من المراكز القريبة الأخرى بسبب القطوعات وتجمهر المتظاهرين قرب محل الحادث".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق داخل بناية من سبعة طوابق قرب جسر الاحرار وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.