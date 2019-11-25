متظاهرون يقطعون طريقاً استراتيجياً في ذي قار

قطع متظاهرون، اليوم الاثنين، طريقاً استراتيجياً في محافظة ذي قار للمطالبة باقالة قائممقام أحد أقضية المحافظة. وقال مراسل الخليج 365، إن متظاهرين في قضاء الفهود جنوبي محافظة ذي قار، قطعوا الطريق الرابط بين قضاء الجبايش ومدينة الناصرية. وأضاف، أنهم قدموا مطالبهم التي اقتصرت على إقالة قائممقام قضاء الفهود ومدراء الدوائر المُعينين من قبل الاحزاب.

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