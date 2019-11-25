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مصرع واصابة خمسة اشخاص بحادث سير في النجف

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افاد مصدر امني، الاثنين، بمصرع واصابة خمسة اشخاص بحادث سير في النجف.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاث عجلات تصادمت في الشارع الحولي لمطار النجف الاشرف، ما اسفر عن وفاة شخص واصابة 4 آخرين بجروح".

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الانقاذ تباشر بعمليات الانقاذ والاخلاء حالياً".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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