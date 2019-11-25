مصرع واصابة خمسة اشخاص بحادث سير في النجف

افاد مصدر امني، الاثنين، بمصرع واصابة خمسة اشخاص بحادث سير في النجف.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاث عجلات تصادمت في الشارع الحولي لمطار النجف الاشرف، ما اسفر عن وفاة شخص واصابة 4 آخرين بجروح".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الانقاذ تباشر بعمليات الانقاذ والاخلاء حالياً".
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