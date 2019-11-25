يونس محمود سفيراً لمونديال 2022

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2019-11-25 | 18:28
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وستحتضن قطر بطولة كأس العالم عام 2022 وهي المرة الاولى التي تقام فيها البطولة على ارض عربية.
ويعد محمود احد اساطير الكرة العراقية واستاع ان يقود اسود الرافدين للتويج بكأس آسيا 2007.
يذكر ان برنامج اللجنة يضم أيضاً الإسباني تشافي هيرنانديز، والكاميروني صامويل إيتو، والبرازيلي كافو، والإعلامي القطري محمد سعدون الكواري.
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