يونس محمود سفيراً لمونديال 2022

واختارت اللجنة كل من: علي الحبسي، مبارك مصطفى، إبراهيم خلفان، عادل خميس، أحمد خليل، خالد سلمان، محمد أبوتريكة، يونس محمود، بدر المطوع، وائل جمعة.

وستحتضن قطر بطولة كأس العالم عام 2022 وهي المرة الاولى التي تقام فيها البطولة على ارض عربية.



ويعد محمود احد اساطير الكرة العراقية واستاع ان يقود اسود الرافدين للتويج بكأس آسيا 2007.