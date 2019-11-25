صافرات إنذار بغلاف غزة.. والاحتلال يعلن سقوط صاروخ في أشكول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت صفارات الإنذار، مساء الإثنين، في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لجنوب قطاع غزة، وأعلن جيش الاحتلال أن ذلك جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع.
وأصدر جيش الاحتلال بياناً جاء فيه: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، نتيجة لذلك دوت صفارات الإنذار".
وذكرت مصادر فلسطينية أن صفارات الإنذار سمعت تدوي في منطقة صوفا شرقي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن صاروخاً أطلق من غزة سقط في المجلس الإقليمي لأشكول، ولم يبلغ عن إصابات.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن عملية إطلاق الصاروخ حتى الآن.
ومن جهة ثانية، تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن إسقاط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال شمالي قطاع غزة.
وتأتي تلك التطورات بعد هدوء استمر 10 أيام؛ إثر التهدئة بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل، بعد يومين من التصعيد الذي بدأ باغتيال القيادي في الحركة بهاء أبوالعطا وزوجته، وأعقبه شن عشرات الغارات، ما أدى إلى استشهاد 35 فلسطينياً وإصابة 111 آخرين.
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