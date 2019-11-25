شكرا لقرائتكم خبر عن 487 مليونا.. دعم سعودي جديد للسودان.. "الخليج 365" تنشر التفاصيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد سكوتي (جدة)

وافق مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية على تخصيص قرضين لتمويل مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم في السودان بقيمة 487.5 مليون ريال سعودي؛ بواقع 243.75 مليون لكل قطاع.

وسلّم السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، رسالة خطية لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي تنص على موافقة مجلس إدارة الصندوق على تمويل تلك المشروعات.

وأكد السفير ابن جعفر، حرص المملكة على دعم السودان وحكومته، ودعم جهود التنمية فيه وزيادة التنسيق المشترك في شتى المجالات والتعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وأشار إلى إسهام الصندوق في تمويل العديد من المشروعات؛ من بينها السدود والطرق والصحة والتعليم، مشيدا بمستوى العلاقات الراسخة والتاريخ المشترك الذي يربط بين البلدين، لافتا إلى عزم القطاع الخاص السعودي لزيادة استثماراته في السودان وتعزيز علاقات الروابط الأخوية المميزة والتاريخ المشترك بين البلدين.

من جانبه، أكد وزير المالية السوداني أهمية التمويل السعودي الذي يأتي في مرحلة مفصلية لتطوير الاقتصاد، فضلاً عن أهمية توقيته المتزامن مع إعداد موازنة عام 2020 التي يتم خلالها تخصيص زيادات معتبرة للموارد المرصودة لقطاعي التعليم والصحة لتعظيم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة المتعلقة بمجاليهما.

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وتوقع البدوي زيادة فرص التعاون لتشمل أكبر عدد من المشروعات في المرحلة القادمة، وأشار إلى مساعٍ لتضمين مشروعات كبرى في موازنة 2020 من بينها خط سكة حديد موازٍ يربط بين الخرطوم وبورتسودان وتطويره مستقبلاً ليربط بين مواقع الإنتاج وموانئ الصادر بما يسهم في إستغلال ميناء بورتسودان كميناء إقليمي لتشبيك الاقتصاد الوطني مع دول الجوار.

وأعلن الوزير عن ندوة مرتقبة للقطاع الخاص على مستوى البلدين خلال الفترة القادمة.

انفوجرافيك:

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