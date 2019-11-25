شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير يمني من كارثة بيئية بخزان صافر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

طالبت الحكومة اليمنية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بممارسة مزيد من الضغط الكفيل بإجبار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران السماح لفريق فني من الأمم المتحدة لإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة لخزان صافر النفطي في رأس عيسى قبل وقوع الكارثة.

وشددت وزارة الخارجية في خطابها الموجه للأمين العام للأمم المتحدة الذي نقلتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم (الإثنين) على ضرورة تفادي حدوث كارثة بيئية محتملة بسبب تردي وتدهور حالة خزان صافر النفطي بفعل استمرار المليشيا الحوثية رفض السماح لفريق فني من الأمم المتحدة الوصول إلى الخزان والقيام بعملية التقييم والصيانة اللازمة وتسليط الضوء على مخاطر تلك الكارثة المحتملة.