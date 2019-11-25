شكرا لقرائتكم خبر عن العفو الدولية: 143 قتيلاً على الأقل في احتجاجات إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)

اعلنت منظمة العفو الدولية اليوم (الإثنين) إن 143 متظاهراً على الأقل قتلوا في مختلف أنحاء إيران منذ صدور الأوامر لقوات الأمن بالقضاء على الاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود في 15 نوفمبر.

وذكرت المنظمة، ومقرها لندن، أنه «وفقاً لتقارير موثوق بها (...) فإن من بين القتلى 143 شخصاً على الأقل. وأن الوفيات نجمت بشكل كامل تقريباً عن استخدام الأسلحة النارية».