ليلة دموية في البصرة والناصرية وكربلاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد
دخلت المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وتسع محافظات عراقية جنوبية أمس، شهرها الثاني على التوالي، وسط اضطرابات أمنية وسقوط العشرات من الضحايا.
وذكر شهود عيان أن محافظات البصرة والناصرية وكربلاء «شهدت ليلة دامية جديدة بعدما استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لصد المتظاهرين الذين غصت بهم الشوارع».
وأوضح الشهود أن المتظاهرين «أضرموا النار في العشرات من الإطارات للحد من حركة العجلات العسكرية ولمنع انتظام الموظفين في الدوام الرسمي».
وأشار الشهود إلى أن «المتظاهرين ينتشرون في الشوارع منذ ساعات الصباح الأولى وسيطروا على عدد من الجسور والشوارع الرئيسة في محافظات البصرة والناصرية وكربلاء، وسط استمرار المطاردات مع قوات الأمن التي تحاول تفريقهم».
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