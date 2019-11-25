3 آلاف كرتون تمر سعودي في الحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الحديدة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3,030 كرتونا من التمور للنازحين الفقراء والأسر المستضيفة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في المحافظات اليمنية المختلفة.

ووزع المركز 1,000 سلة غذائية تزن 105 أطنان للمتضررين من الفيضانات في محافظة بلدوين بإقليم هيران في ولاية هيرشبيلي بالصومال، استفاد منها 6,000 فرد، بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال.